هاني شاكر: لو مايكل جاكسون في مصر كان سيتم منعه من الغناء.. فيديو

حل المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".



وعلق المطرب هاني شاكر، على ظهور الفنان محمد رمضان عاريا في بعض حفلاته، قائلا: "لو مايكل جاكسون وبيظهر بهذا الشكل سيتم منعه من الغناء".



وأضاف: "مصر لها عادات وتقاليد اللي ينفع في أمريكا مينفعش في مصر"، مؤكدا: "في مصر عادات وتقاليد لازم نحافظ عليها وعلى الشكل العام".



وأوضح: "محمد رمضان طلع بره مصر، واللي عايز يشوفه بيجيبه.. بيقلع وبيرقص بس بره مصر، وحلال عليه، لكن في مصر ناس كثيرة بتتآذي لأن فيه شكل الناس مش متعودة عليه في مصر".

