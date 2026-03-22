انفوجراف.. الحكومة تضخ 300 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك بشأن جاهزية تنمية المشروعات.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقع عقدًا جديدًا مع شركة أمان القابضة لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يضخ من خلاله الجهاز تمويلًا جديدًا لشركة أمان القابضة قدره 300 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات بجميع المحافظات من خلال الشركة كجهة وسيطة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات من جهة، وتوفير فرص عمل للشباب وللمواطنين من جهة أخرى.