الأم المثالية.. مدام سلوى أم لثلاثة أبناء وتتبني 5 آخرين.. تفاصيل

أستضاف الإعلامي عمرو الليثي، سيدة لديها من الأبناء 8، وذلك بعد أن قررت التكفل برعاية 5 أبناء أخرين، فقدوا أمهم، لتعاملهم كأمهم بجانب أولادها الثلاثة.

وقال السيدة سلوى، أم الثمانية أبناء خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس"والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" "كان عندي جنا، ومحمد وأحمد، وبعدها جاء أحمد، زوجي يبقى خاله، ووالدته توفيت في الصعيد، ومكنش ينفع نسيبه لوحده، أما القمرات التانين، دول ولاد أختى، وهي من فترة حست بتعب، وبعد الفحوصات، اكتشفنا إن عندها السرطان، وتوفاها الله، ومن بعدها بقوا ولادي".

وتابعت:" أنا فرحانة بيهم أوي، مردفة:" أنا دلوقتي عندي عصابتين، والصغنيين دول حبايبي".

