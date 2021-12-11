3 مواقف.. حكاية 150 يوماً من دعم وقلق جمهور شيرين عبد الوهاب عليها

على مدار 5 شهور الماضية كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب تتصدر مواقع التواصل الإجتماعى لأسباب مختلقة ، ولكن يظل قلق جمهورها ودعمه لها هو العامل المشترك لكل تلك الاسباب ، وفى السطور التالية نستعرض أبرز تلك المواقف :

الموقف الأول :

أول المواقف التى جعلت شيرين عبد الوهاب تتصدر مواقع التواصل الإجتماعى وسط قلق من جهورها عليها ، حين تم تسريب أحدى المكالمات التى جمعت بين أحدى الفتيات ووالد زوجها السابق .

تلك المكالمة بكل ما حدث فيها جعلت جمهور شيرين عبد الوهاب فى حالة من القلق عليها ، مما اضظرها الى الظهور صوتياً وطمانت جمهورها عليها ، كما ظهرت بعد ذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب واثارت كلمات شيرين تعاطف الجمهور ودشن هاشتاج دعم لها ، خاصة وانها خلال الحديث أكدت انها تحاول ان تبتعد من المشاكل خلال الفترة الماضية بقدر الامكان .

الموقف الثانى :

ثانى المواقف التى جعلت شيرين عبد الوهاب حديث مواقع التواصل الإجتماعى هو ظهورها بعد غياب سنوات عن أحياء حفلات ، وظهرت شيرين على المسرح تارة مرتبكة وأخرى بكامل نشاطها ، وظهر ان هذا الأرتباك فيما بعد يعود الى مرض والدتها التى كانت قد سافرت معها الى السعودية لدعمها فى الحفل ، الا انها تعرضت الى وعكة صحية ودخلت على اثرها المستشفى .

الموقف الثالث :

إما الموقف الثالث والأخير فكان خلال الساعات الماضية حين ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب “ حليقة الرأس ” بشكل كامل خلال احيائها حفلاً بأبو ظبى ، لتسيطر على مواقع التواصل الإجتماعى ، وتحظى من قبل جمهورها على دعم كبير ، الا ان هناك فئة من الجمهور كشفت عن قلقها تجاه ما يحدث لها ، خاصة وان قد غعلنت انفصالها خلال الايام الماضية عن زوجها الفنان حسام حبيب .

علقت المطربة شيرين عبد الوهاب على ازالة شعر رأسها بالكامل خلال حفلها بـ أبو ظبي.

وقالت للجمهور خلال الحفلة:"أقبلوني بشكلي ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت".

و داعبت شيرين عبد الوهاب خلال الفنانة أصالة وقالت على المسرح": أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت على شعرها.