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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| شيرين عبد الوهاب شعرها زيرو.. مفاجأة مدوية من مصدر مقرب منها.. وكباتن الزعتري في القائمة الطويلة للأوسكار

صدى البلد

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

شعرها ع الزيرو.. شيرين : اقبلوني بشكلي ده علشان أنا فوقت |شاهد

علقت المطربة شيرين عبد الوهاب على ازالة شعر رأسها بالكامل خلال حفلها بـ أبو ظبي.

وقالت للجمهور خلال الحفلة:"أقبلوني بشكلي ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت".

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب باطلاله صادمة لجمهورها في حفلها الذي يقام حاليا في أبو ظبي .

فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها حيث قامت بازاله شعر رأسها بالكامل ؛ لتكون بداية جديدة .

حسام حبيب اللي حلق شعرها.. مصدر مقرب من شيرين يكشف مفاجأة مدوية|خاص

كشف مصدر مقرب من النجمة شيرين عبد الوهاب سبب ظهورها بدون شعر خلال حفلها اليوم بمدينة ابو ظبي.

كباتن الزعتري في القائمة الطويلة للأوسكار

وصل الفيلم الوثائقي المصري "كباتن الزعتري" للقائمة الطويلة المتنافسة على جائزة أفضل فيلم وثائقي في جائزة الأوسكار.

علي الألفي : جربت أعتزل الفن وعملت كموظف.. والمغنون ظروفهم صعبة| خاص

تحدث الفنان على الألفى عن الصعوبات التي تواجهه في مشواره كمطرب، وهل فكر من قبل في اعتزال الفن والاتجاه لـ عمل أخر.

شيرين عبد الوهاب اخبار الفن حسام حبيب كباتن الزعترى فيلم وثائقي القائمة الطويلة

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