حسام حبيب اللي حلق شعرها.. مصدر مقرب من شيرين يكشف مفاجأة مدوية|خاص

كشف مصدر مقرب من النجمة شيرين عبد الوهاب سبب ظهورها بدون شعر خلال حفلها اليوم بمدينة ابو ظبي.



وقال المصدر لصدى البلد إن شيرين عبد الوهاب قد تعرضت للضرب وحلق شعرها من جانب زوجها الفنان حسام حبيب وذلك قبل طلاقها منه رسميًا بأيام.

كما كشف المصدر ان النجمة شيرين عبد الوهاب استعانت بباروكة خلال ظهورها منذ أيام أثناء تجهيزها لاحدي اغنيات ألبومها حيث كانت تفضل أن لا يعلم الجمهور بهذا الخبر.

ولكن قررت شيرين عبد الوهاب مواجهه جمهورها اليوم والظهور بشكلها هذا.



ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب باطلاله صادمة لجمهورها في حفلها الذي يقام حاليا في أبو ظبي.

فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها حيث قامت بازاله شعر رأسها بالكامل ؛ لتكون بداية جديدة .

وفى سياق آخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة شيرين عبد الوهاب وهى توجه رسالة لجمهورها.

وقالت شيرين عبد الوهاب "انا جامدة متخافوش عليا، جامدة بيكم، بحبكم ليا، يا عمري يا حياتي، بموت فيكو".

تابعت "انا بحبكم أوى، أنتم كل حاجة ليا فى الدنيا دى، أنا عندى أمى وبناتى وأنتم، ربنا يخليكم ليا"

أغنية كلها غيرانة :

اقتربت أغنية "كلها غيرانة" لـ شيرين عبد الوهاب، من حاجز الـ10 ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع اليوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: “كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد .. لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات .. طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات .. أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله”.

واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة.. في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود عاملاه .. خلوا اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا .. من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا .. خلوه يجي في وشنا لو عنده حاجة يقولنا .. وبلاش بقي شغل قالولنا كفاية كلام عننا".

كلها غيرانة" كلمات : محمد مصطفى ملك، وألحان : محمود أنور، وتوزيع : محمد مجدي.

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية، بعدما أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على إبداء رأيهم في أزمة شيرين الأخيرة، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي هذه التعليقات.