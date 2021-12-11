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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبر x ترند... لوك جديد.. شيرين عبد الوهاب: أنا قوية بيكوا.. ميدو: أتوقع مصر وقطر فى نهائى كأس العرب

صدى البلد

الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رصدها موقع «صدى البلد» خلال الساعات الماضية ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة :

شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بعد حلاقة شعرها.. ومغردون: قمر فى كل حالاتك

عبر المئات من المغردين عبر منصة تويتر، عن  دعمهم للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر بالكامل  خلال حفلها الغنائى فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية الشقيقة .

ليه ميكونش لوك جديد.. شيرين عبد الوهاب: أنا قوية بيكوا

عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استيائها من تعليقات رواد السوشيال ميديا  بعد حلق شعرها .

وكتبت  شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : لية ميكونش لوك جديد ، لية ميكونش انا الي عملت كدة حتي لو عندي اكتئاب ، لية فرضتها السيء و الاسوء و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني .

ميدو: أتوقع مصر وقطر فى نهائى كأس العرب إن شاء الله

كشف أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، عن توقعه لنهائى بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى دولة قطر.


وقال ميدو عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "مصر وقطر فى النهائى، إن شاء الله".

 

شاهد | كريم فهمي برفقة زوجتة في أحدث ظهور لهما

نشر الفنان كريم فهمي، صورة جديدة برفقة زوجتة  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر زوجة كريم فهمي بأطلالة كاجوال مميزة  برفقة زوجها ،  مما نال إعجاب متابعيهم.

 

شاهد | تركي آل الشيخ ينشر فيديو لمجمع بوليفارد الرياض

روج رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، للمجمع التجاري "بوليفارد الرياض"، في قلب العاصمة السعودية، والذي يحتوي مطاعم للعائلات وحدائق ومسطحات مائية.

ونشر المستشار تركي ال شيخ فيديو جديد للبوليفارد  وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر و علق قائلا : ملخص البوليفارد اليوم .

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