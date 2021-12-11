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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد | كريم فهمي برفقة زوجتة في أحدث ظهور لهما

صدى البلد

نشر الفنان كريم فهمي، صورة جديدة برفقة زوجتة  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر زوجة كريم فهمي بأطلالة كاجوال مميزة  برفقة زوجها ،  مما نال إعجاب متابعيهم.

كريم فهمي وزوجته يتألقان في أحدث ظهور على إنستجرام

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تصريحات كريم فهمي
حل الفنان كريم فهمي والفنانة ريم مصطفى، ضيفين في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الإعلامى والفنان أمير كرارة، والمذاع على قناة ON.

 

وتحدث فهمي عن مهنته الأساسية كطبيب أسنان، موضحا أنه لا ينوي الرجوع للعمل كطبيب مرة أخري لأسباب كثيرة.

 

وأوضح كريم فهمي، خلال حواره مع أمير كرارة،:" في بداية عملت تحت أطباء لاكتساب خبرة في المجال الطبي ومن ثم قمت بفتح عيادة خاصة في أحد المناطق الشعبية وبعدها منطقة أرقي".

 

وتابع:" قررت الابتعاد عن مهنة طب الاسنان لأسباب كثيرة من ضمنها أني لم أعد أركز بشكل كافي سواء في التأليف والتمثيل، وسبب آخر هو ان الناس بتيجي العيادة تهزر وعاوزين نتصور معاك يافنان والكلام ده لذلك فضلت غلق العيادة".

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