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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

شيرين في أحدث ظهور
شيرين في أحدث ظهور لها

ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب باطلاله صادمة لجمهورها في حفلها الذي يقام حاليا في أبو ظبي .

فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها حيث قامت بازاله شعر رأسها بالكامل ؛ لتكون بداية جديدة .


فيديو شيرين عبد الوهاب:

وفى سياق آخر تداول رواد  مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة شيرين عبد الوهاب وهى توجه رسالة لجمهورها.

وقالت شيرين عبد الوهاب "انا جامدة متخافوش عليا، جامدة بيكم، بحبكم ليا، يا عمري يا حياتي، بموت فيكو".

تابعت  "انا بحبكم أوى، أنتم كل حاجة ليا فى الدنيا دى، أنا عندى أمى وبناتى وأنتم، ربنا يخليكم ليا"

اقتربت أغنية "كلها غيرانة" لـ شيرين عبد الوهاب، من حاجز الـ10 ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع اليوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: “كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد .. لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات .. طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات .. أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله”.

واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة.. في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود عاملاه .. خلوا اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا .. من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا .. خلوه يجي في وشنا لو عنده حاجة يقولنا .. وبلاش بقي شغل قالولنا كفاية كلام عننا".

"كلها غيرانة"  كلمات : محمد مصطفى ملك، وألحان : محمود أنور، وتوزيع : محمد مجدي.

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية، بعدما أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على إبداء رأيهم في أزمة شيرين الأخيرة، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي هذه التعليقات.

أحلام:

تحدثت الفنانة الإماراتية  أحلام الشامسي  عن انفصال الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بشكل رسمي وذلك من خلال لقائها في برنامج "et بالعربي".

وقالت أحلام: "انا بعت لشيرين مسدج علي التليفون وهي دائما بتغير رقمها بس هي عارفة محبتنا ليها، والطلاق قسمة ونصيب من رب العالمين وربنا يكتبلها الخير يارب تكون مرتاحة".

عازفة عالمية

وجهت الفنانة د. منال محي الدين عازفة الهارب ، رسالة إلي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد إعلان طلاقها من الفنان حسام حبيب .

ونشرت محي الدين منشورا عبر حسابه الشخصي فيس بوك ، قائله : “شيرين عبدالوهاب ربنا رزقها بموهبة كبيرة وفريدة ومش متكررة ، أنا بحبها جدا  ، بحسها بنت بلد كده ، لكن للأسف هى ما اشتغلت على نفسها خالص ، إدارة الفنان حاجة مهمة جداً جداً ، ربنا معاها وينور لها طريقها ويوفقها فى كل اختياراتها.

شيرين عبد الوهاب أبو ظبي بازاله شعر رأسها فيديو شيرين عبد الوهاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي

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