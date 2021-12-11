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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتايجر ... إطلالة جاذبة لـ ويزو عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة دينا محسن "ويزو" صورة جديدة لها  ،   وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت ويزو بأطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان تايجر  ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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وفي سياق آخر، انتهت الفنانة دينا محسن (ويزو) - نجمة فريق مسرح مصر - من تصوير مشاهدها فى فيلم تماسيح النيل ، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.


فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.

أعمال ويزو صور ويزو الفنانة ويزو اطلالات ويزو

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