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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة الطاقة الأميركية ستبيع 18 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي في 17 ديسمبر

صدى البلد

قالت وزارة الطاقة الأميركية  إنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي في 17 ديسمبر في إطار خطة سابقة في محاولة لخفض أسعار البنزين.
             
وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن الشهر الماضي أنها ستفرج عن نحو 50 مليون برميل من احتياطياتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية للتصدي لارتفاع تكلفة الوقود.
             
ويحاول البيت الأبيض معالجة مخاوف الأمريكيين من ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم على الرغم من أنه لا توجد لدى الرئيس أدوات تذكر لمواجهة أسعار النفط الخام ، وهي سوق عالمية تتأثر بالعديد من العوامل.
             
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات مسجلة أكثر من 86 دولارا للبرميل في أواخر أكتوبر بسبب ارتفاع الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم ، لكنها تراجعت 13% تقريبا فيما بعد وذلك إلى حد ما نتيجة الإعلان الأميركي، وظهور سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي أدت إلى تقويض السفر في جميع أنحاء العالم.
             
ويبلغ متوسط أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 3.33 دولار للجالون ،وهو أدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر وذلك طبقا لجمعية السيارات الأميركية.

وبلغت الأسعار ذروتها في أوائل نوفمبر مسجلة 3.42 دولار للجالون.
             
وتمتلك الولايات المتحدة ما يقرب من 600 مليون برميل من النفط الخام في كهوف عملاقة في تكساس ولويزيانا.

ويبلغ مخزونها الحالي عند أدنى مستوياته منذ عام 2003.

ارتفعت أسعار النفط  الجمعة بنحو 1% وحققت أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أواخر أغسطس، مدعومة بانخفاض المخاوف بشأن تأثير متغير فيروس كورونا أوميكرون على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميريكي  مكاسب بنحو 8٪ هذا الأسبوع، في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبع أسابيع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الجمعة 73 سنتا، أو 1% ، عند 75.15 دولار للبرميل ، بعد انخفاضها 1.9٪ الخميس.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 73 سنتًا أو 1٪ إلى 71.67 دولارًا بعد أن تراجع بنسبة 2٪ في جلسة متقلبة في اليوم السابق.

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