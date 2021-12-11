فصل الكهرباء اليوم عن عدة مناطق فى الغردقة لصيانة المحولات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائى اليوم عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة القيادات، وعمارة شعبان رشوان ،محلات الاستاد، بمدينة الغردقة اليوم السبت من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

على الجانب الآخر شارك اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ،، هيئة الرقابة الإدارية احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2021 ، بحضور العميد اسلام عادل رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر ، واللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة و اللواء عاطف وجدى السكرتير العام المساعد ، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن جانبه وجه المحافظ الشكر لهيئة الرقابة الإدارية علي الجهد المبذول خلال الفترة الحالية ، مؤكداً علي أهمية الدور السامى و الفعال للهيئة فى مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ومن هذا المنطلق كان هناك التزام على الدولة بإطلاق الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد عام 2014، ثم إعادة إعداد الاستراتيجية وإطلاق المرحلة الثانية منها فى عام 2019 والتى تستمر حتى 2022 .

وفي ذات السياق قدم العميد اسلام عادل الشكر للسيد المحافظ علي حفاوة الاستقبال ودعمه المتواصل ، كما قام بتقديم عرض مختصر عن اختصاصات وأهداف هيئة الرقابة الإدارية ، مؤكداً أن الهيئة تهدف الي منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة ، وحفاظاً علي المال العام وغيره من الاموال المملوكة للدولة .

و تحتفل مصر والعالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام للاحتفال به .