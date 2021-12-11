موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره أستون فيلا، اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا والقناة الناقلة:

تقام مباراة ليفربول ضد استون فيلا، في تمام الخامسة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميرم.

ليفربول ضد أستون فيلا:

يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز على أستون فيلا في مباراة اليوم، ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي على صدارة البريميرليج.

وخاض ليفربول 15 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد.

كما يأمل محمد صلاح، في هز شباك أستون فيلا في مباراة اليوم، لمواصلة الابتعاد عن صدارة الدوري هدافي الدوري الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتشهد مباراة اليوم عودة ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول لـ ملعب أنفيلد، ولكن سيعود كخصم للريدز، بعد أن تولى مهمة تدريب أستون فيلا مؤخرا، خلفا لـ دين سميث.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول وأستون فيلا، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وانتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 35 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 11 بـ 19 نقطة.