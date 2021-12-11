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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: حضور إسرائيل في الدول المجاورة لنا ليس في صالح أحد

ابراهيم رئيسي
ابراهيم رئيسي

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن حضور إسرائيل في الدول المجاورة من إيران لن يكون في صالح أي دولة من دول المنطقة.

وحذر رئيسي في تصريحات نقلتها قناة “الميادين” الإيرانية، من أن "حضور إسرائيل في الدول المطبعة قرب حدودنا لن يكون لصالح أحد".

وتابع قائلا: "تطبيع بعض دول المنطقة علاقاتها مع إسرائيل لن يوفر الأمن لهذه الدول ولا لإسرائيل".

وحول مفاوضات فيينا النووية، قال الرئيس الإيراني: "يمكن التوصل إلى اتفاق جيد إذا قرر الطرف المقابل رفع العقوبات".

وأضاف رئيسي أن إيران تنخرط بجدية في مفاوضات فيينا، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني قدم مقترحات عملية تثبت هذا الأمر.

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واعترض وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس، على مسألة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران محذرا في الوقت ذاته أن الأموال التي ستحصل عليها إيران ستتحول إلى إرهاب وصواريخ موجهة إلى إسرائيل.

ونقل موقع تلفزيون "i24" عن لابيد قوله خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه "حتى لو كانت هناك عودة للمفاوضات، فلا يجوز رفع العقوبات عن إيران، الأموال التي سيحصل عليها الإيرانيون ستصل إلى عتبة بابنا في شكل إرهاب وصواريخ".

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إنه "من بين مواضيع الحوار، الجهود المشتركة لمنع إيران من أن تصبح دولة عتبة نووية، إلى جانب زيارة الوزير لابيد إلى القاهرة، ووصول السفير الأمريكي الجديد إلى إسرائيل توم نيديس، وتوسيع دائرة السلام".

 

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