أسامة العبد: لا يمكن أن يأتي متطرف من حفظة القرآن الذين فهموا معانيه

قال الدكتور أسامة العبد، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن من حفظ كتاب الله هنيئا له فلا يمكن أبدا أن يأتي متطرف من حفظة القرآن الذين حفظوه عن يقين وعن فهم لمعانيه.

وأضاف العبد خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن القرآن عقيدة وسطية لا تعرف التطرف، متسائلا : كيف يكون لحافظ القرآن الكريم أن يكون متطرفا؟

وتابع :"صحة الفهم من أعظم نعم الله على عباده، و يجب أن نحافط على التكافل أيضا ، ودفع المسافد ، والأضرار المادية والمعنوية".

وأكد، أن الوعي حالة من الادراك التي تجمع بين العقل والمشاعر وكثيرا من الشعوب ، نزكر على عده اشياء وهي انواع اساسية من المعرفه" .

وأشار إلى أن الوعى بداية النور الحقيقي للأمه و أعداء الامة يحاربون الأمه في وعيها خاصة وأن الوعى بقيمة الوطن وحقوقه يجعل الإنسان يقف كحائط صد لمن يحاول أن يهدم او يخر في جنبات الوطن"