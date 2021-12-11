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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم 8 مصانع لإنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى.

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع) عشوائية فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديريتى أمن (الجيزة – الإسماعيلية).

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وأمكن ضبط (8 مصانع – 8 مخازن – 2 متجر - ثلاجة) عشوائية "بدون ترخيص" ، حيث يتم خلالها تدوير الزيوت المتهالكة فى تصنيع الدهانات والأحبار وكذا المخلفات البلاستيكية فى تصنيع الأدوات المنزلية وتداول خامات البلاستيك والمنظفات ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية من اللحوم والدواجن المجمدة والكيماويات والبويات وتصنيع وتعبئة العطور والمشتقات البترولية تمهيداً لطرحها بالأسواق .

 

كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (1230٫2 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى عبارة عن بويات ودهانات وكيماويات ومشتقات بترولية وعطور زيتية ومنظفات ومتسحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة ومصنعة بدون ترخيص معدة للتداول- 111٫6 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى عبارة عن مستلزمات إنتاج زراعى "أسمدة – أعلاف " مغشوشة ومقلدة وبدون ترخيص - 56٫75 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية ولحوم ودواجن ومصنعات ومجمدات بدون ترخيص- 105٫1 مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى لأدوات منزلية مغشوشة ومقلدة معدة للتداول).
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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