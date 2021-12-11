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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات مكبرة على تجار الكيف.. الداخلية تضبط مخدرات بـ 157 مليون جنيه خلال أسبوع

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.


وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (1411) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1590) متهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (10459٫901 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (178٫117 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (43٫122 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (19٫923 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (11٫540كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (2٫322 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو، وزنت (630 جرام) وكمية من بذور القنب المخدر ، وزنت (3 جرام) و (61٫984) ألف قرص مؤثر و (17٫500) ألف قرص ترامادول مخدر و (10) أقراص كبتاجون وإبادة (14 فدان منزرعة بنبات القنب المخدر).

كما تم ضبط قضية غسل الأموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة (54) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وضبط (6) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (157,000,000 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .

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