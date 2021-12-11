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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحليل لـ 951 سائقا .. الداخلية تشن حملات على قائدي الحافلات الدراسية

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

اسفرت جهود اجهزة الوزارة خلال اسبوع فى مجال المخالفات المرورية عن ضبط (239919) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (38177 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7156 موقف عشوائى) وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (255 سيارة – 68 دراجة نارية).

وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية تم ضبط (22305) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة" .

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على (193) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل (951) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (1) منهم وفحص (773) مركبة تبين مخالفة (36) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4249) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (238) سائق منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) .

وزارة الداخلية المرور الدراجات النارية المدارس

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