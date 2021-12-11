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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط وحيد من محمد صبحي للعودة إلى الزمالك.. تعرف عليه

صدى البلد

كشف الإعلامي يحيى حمزة، عن موقف محمد صبحي حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمعار حاليا لـ فاركو من العودة للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد يحيى حمزة، في تصريحات عبر برنامجه بقناة “أون تايم سبورت ” أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك عقد جلسة مع محمد صبحي من أجل العودة مرة أخرى للفريق عقب انتهاء فترة إعارته مع فاركو.

وأضاف أن الزمالك يرغب في عودة اللاعب لصفوف الفريق في ظل حاجة الزمالك له وتألقه اللافت للنظر مشددا ان صبحي طلب من امير العودة ولكن بشرط المشاركه مع الفريق بشكل مستمر

 

وأكمل ان امير مرتضى وافق على الامر مشددا ان هناك بند في عقد صبحي مع فاركو يسمح بالشراء ولكن بشطر موافقة اللاعب بنفسه.

وتابع أن أمير يرغب في قطع كافه الطرق امام اي من الاندية الاخري لضم اللاعب.

 

الشوط الأول.. التعادل السلبي يسيطر على ودية الزمالك والترسانة


سيطر التعادل السلبي على شوط المباراة الأول بين الزمالك والترسانة في اللقاء الودي الذي يقام بملعب الشواكيش.

ويلتقي الزمالك بنظيره الترسانة في ثاني تجارب الأبيض الودية خلال فترة توقف الدوري الحالية، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي على دفاعات الترسانة، حيث راوغ يوسف أوباما دفاعات المنافس، قبل أن يمرر الكرة لحسام أشرف الذي تعرض لعركلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء رفضها حكم المباراة.

واصل الزمالك ضغطه على دفاعات الترسانة، حيث صنع محمود شيكابالا فرصة تهديفية لحسام أشرف بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء، نجح حارس الشواكيش في قراءتها ليفسد فرصة الانفراد الصريح بمرماه.

وأضاع محمد حمدي مدافع الزمالك فرصة تحقيق الهدف الأول بعد رأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للفريق.

وفي الدقيقة 41 أهدر رزاق سيسيه إنفراد صريح بمرمى الترسانة بعد تمريرة في عمق الملعب من شيكابالا، سددها المهاجم الإيفواري تمر ببطئ من حارس الشواكيش لينجح حارس الترسانة في اللحاق بها حولها لركنية بيضاء.

وبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل مباراة فريقه كالتالي.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، محمود شيكابالا، حسام أشرف.

خط الهجوم: رزاق سيسيه.

الزمالك المقاولون العرب شيكابالا أون تايم سبورت الترسانة طارق حامد محمد صبحي

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