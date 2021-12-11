زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر أمام تونس برباعية بتصفيات المونديال |نوستالجيا

خسر منتخب مصر الوطنى يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر عام 1977 أمام نظيره التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف فى تصفيات المونديال.

أقيمت مباراة مصر وتونس علي ملعب ستاد المنزه في الجولة الرابعة والأخيرة من تصفيات كأس العالم بالارجنتين و يفشل في التأهل بعد أن توقف رصيده عند أربع نقاط خلف المنتخب المضيف بنقطة واحدة.

عقيد وتميم سجلا لأصحاب الأرض نسور قرطاج في الدقيقتين 15 و43 من الشوط الأول.

بينما أضاف كل من رؤوف بن عزيزة ولعبيدي هدفين في الدقيقتين 19 و 30 من الشوط الثاني قبل أن يسجل أحمد عبد الباقي هدف منتخب مصر الوحيد.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

إكرامي

أحمد عبد الباقي

مصطفى يونس

محمد بدير

سامي منصور

طاهر الشيخ

حسن شحاتة

سعد سليط

مصطفى عبده

محمود الخطيب

مختار مختار

تشكيل منتخب تونس

عتوقه

زويب

القسمي

جميدة

الكعبي

العقربى

طارق دياب

كمال

رؤوف بن عزيزة

عقيد

تميم