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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف المجاني على 3 آلاف مواطن بالقوافل الطبية بأسوان

توقيع الكشف المجاني
توقيع الكشف المجاني على 3 آلاف مواطن بالقوافل الطبية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية التي أستهدفت الكشف المجانى وتقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية المختلفة لأهالى قرية البصالي بمركز كوم أمبو ، و أيضاً قرية الحكمة بمركز نصر النوبة  .

 

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم وخاصة القرى والمناطق النائية والمحرومة من خلال تنظيم القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى ".

 

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وأوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن مديرية الشئون الصحية قامت بتنظيم القافلة الطبية لمدة يومان بكل قرية من القرى المستهدفة والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

 

ولفت إيهاب حنفى، إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي المجانى على 3  آلاف مواطن ، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبحى منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية حيث ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، فضلاً عن عقد ندوات التوعية للأهالي .

 

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على سرعة نهو كافة الأعمال المتبقية من أعمال الرصف والتطوير والتجميل والتشجير والإضاءة بعدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية .

 

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية لمحافظ أسوان والتي رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد حيث أعطى المحافظ توجيهاته بالإستمرار فى تكثيف أعمال زراعة النخيل والأشجار وزهور الزينة والمسطحات الخضراء على جانبى الطرق بمختلف أنحاء المدينة ، بالإضافة إلى ترميم التكاسى للحد من زحف الأتربة والرمال .

 

وكلف اللواء أشرف عطية بإعادة توزيع قطاعات العمل داخل الطريق والشوارع الرئيسية لسرعة إنجاز أعمال رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات وغيرها ، وهو الذى يتوازى مع تركيب بلاط الأنترلوك للأرصفة ودهان البلدورات باللون الموحد ، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة .

 

ووجه اللواء أشرف عطية بسرعة تنفيذ أعمال تجميل الجداريات بما يتناسب مع الشكل الحضارى المطلوب للمدينة مع الإستمرار في جهود المشاركة الإيجابية من جامعة أسوان والشركات والهيئات الحكومية في أعمال التطوير والتجميل لتصبح المدينة بانوراما متكاملة أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية .

توقيع الكشف المجاني على عدد  3 آلاف مواطن بالقوافل الطبية بأسوان
توقيع الكشف المجاني على عدد  3 آلاف مواطن بالقوافل الطبية بأسوان
توقيع الكشف المجاني على عدد  3 آلاف مواطن بالقوافل الطبية بأسوان
توقيع الكشف المجاني على عدد  3 آلاف مواطن بالقوافل الطبية بأسوان
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