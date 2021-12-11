كشف غموض العثور علي جثة مسن في كفرشكر بالقليوبية

كشفت تحقيقات أجهزة أمن القليوبية غموض واقعة العثور على جثة لرجل خمسيني ملقاة على الطريق العام بدائرة مركز كفرشكر حيث تبين أن الجثة لشخص تخلص من حياته بأرض زراعية بقرية الشقر.

كما تبين عدم وجود إصابات به، وتم نقله للمشرحة وأقر أبناؤه بمروره بحالة نفسية سيئة بسبب ضائقة مالية ولم يشتبهوا جنائيا في وفاته.

كانت أجهزة أمن القليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على جثة رجل خمسيني مشنوقا وملقاة على الطريق بين قريتي كفر الشهاوي خاطر والشقر، حيث عثر عليه مرتديا ملابسه وفي رقبته حبل وتبين تخلصه من حياته.

تحرر محضر بالواقعة وانتقلت أجهزة الأمن الجنائي وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وتكليف أجهزة الأمن بالكشف عن ملابساتها وظروفها وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص على جانبي الطريق بين كفر الشهاوي خاطر وقرية الشقر وبرقبته حبل ويرتدي ملابسه.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وضباط البحث الجنائي وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر وإيداعها داخل المشرحة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال دفن الجثمان.

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والبحث في ظروفها وملابساتها.

وتبين أن الشخص المعثور على جثته تخلص من حياته بفرع شجرة بأرض زراعية وأنه يدعى "ج م أ" 55 عام وتبين عدم وجود إصابات به وتم نقله للمشرحة وأقر أبناؤه بمروره بحالة نفسية سيئة بسبب ضائقة مالية ولم يشتبهوا جنائيا في وفاته وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة.