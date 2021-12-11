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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يتلقى هزيمة من الشمس في دوري العمومي لكرة اليد سيدات

يد سموحة
يد سموحة

تلقى الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي سموحة الهزيمة من فريق الشمس بنتيجة 34- 21 في المباراة التي أقيمت اليوم، وذلك في إطار دوري العمومي لكرة اليد.


ويستعد فريق سموحة لملاقاة نظيره الأهلي في المباراة المقبلة، والمحدد لها يوم السبت المقبل على ملعب النادي الأهلي.


ويضم الجهاز الفني للفريق الكابتن " محمد الكيكي " مدير فنى، والكابتن " محمد سعيد " مدرب عام، والكابتن " سراج محمد " مدرب حراس المرمى، والكابتن " كريم علاء الدين " مدرب أحمال بدنية، والدكتورة " بسمة يحيى " طبيب الفريق، و " ريهام محمد " إداري الفريق.

 

سيدات يد الأهلي يفوز على سموحة في الدوري


فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على فريق سموحة، بنتيجة 28-22، خلال المباراة التي جمعتهما، عصر اليوم، السبت، في منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب فريق سيدات الأهلي، الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 28-22.

وواصل «سيدات يد الأهلي» عروضه القوية في بطولة الدوري، وقدمت اللاعبات أداءً مميزًا للغاية بفضل الهجمات السريعة والدفاع المحكم والتصويبات القوية، تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف، الذي أعرب عن سعادته بالفوز على فريق سموحة، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً مميزًا أمام فريق قوي وصاحب خبرات كبيرة.

وأضاف يوسف أن الفترة القادمة سوف تشهد حماسًا كبيرًا من الجميع للمشاركة في المباريات، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الفريق ويساعد على مواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصارات.

وتابع المدير الفني لـ«سيدات يد الأهلي» أن الجميع في الفريق من لاعبات وجهاز فني يسعى لحسم بطولة الدوري دون خسارة كما حدث الموسم الماضي، بالإضافة إلى حصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.

ويلتقي «سيدات يد الأهلي»، الثلاثاء المقبل، مع فريق المعادي، في منافسات بطولة منطقة القاهرة، وذلك على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.‏

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 38-19، في بطولة الدوري.

النادي الأهلي نادي سموحة الأهلى كرة اليد فريق سموحه

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