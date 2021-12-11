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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات الفلسطينية
لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن انتهاء المرحلة الأولى

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مساء اليوم السبت، انتهاء الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، في 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت لجنة الانتخابات الفلسطينية في بيان، أنه سيسمح للمتواجدين داخل مراكز الاقتراع بالتصويت، مشيرة إلى أنها ستعلن النتائج صباح يوم غد الأحد في مؤتمر صحفي.

وكانت مراكز الاقتراع في الضفة الغربية فتحت أبوابها وبدأت استقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحاً، كما هو مقرر.

وبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه المرحلة 405,687 ناخبا وناخبة مسجلين في 222 مركز اقتراع تحتوي على 717 صندوق اقتراع، فيما يزيد عدد الطواقم العاملين في هذه المراكز على 4000 موظف وموظفة.

وترشحت 573 قائمة انتخابية للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، تضم كلها 4,480 مرشحاً، 26% منهم من النساء، يتنافسون على 1,514 مقعداً.

بدء الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية

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كما ستجري عملية الفرز في نفس محطات الاقتراع، بحضور أكثر من 1600 مراقب محلي ودولي، وتختتم بالإعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم مباشرة بعد الانتهاء من الفرز.

وأعلنت اللجنة  أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الأولى" بلغت 46.73% حتى الساعة الرابعة عصراً.

وأشارت إلى أن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى الساعة الرابعة وصل إلى 189,581 من مجمل أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405,687 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت.

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