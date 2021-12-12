يعود تاريخها لعام 1898.. كل ما تريد معرفته عن الحديقة النباتية التاريخية بأسوان

من أجل تحويلها لحديقة تضاهى أعظم حدائق أوروبا جهود متنوعة ستشهدها الحديقة النباتية بأسوان خلال الأيام القادمة في ظل أهميتها كمعلم سياحي تاريخي.

وفي السطور التالية شاهد عبر منصة " صدى البلد " كل ما تريد معرفته عن الحديقة النباتية التاريخية بأسوان.

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وزير الزراعة يوجه بالتطوير

قام السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بزيارة الحديقة النباتية في أسوان، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير، في إطار جولته التفقدية لزيارة مشروعات تنمية جنوب مصر.

وجه القصير بضرورة الاهتمام بمنظومة تطوير وتجميل الحديقة الأثرية العريقة، كما أكد على ضرورة الاهتمام بنظافة الحديقة وذلك بالتعاون مع محافظة أسوان، كما وجه بتطوير نظم الري وتحويلها إلى أساليب الري ترشيدا لاستهلاك المياه، وحفاظا علي الوجهة الحضارية للحديقة.

وكلف وزير الزراعة فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي التابع لهيئة التعمير بإعداد الرسومات والتصميمات الهندسية والبدء الفوري فى التنفيذ والتكلفة التقديرية.

وأكد بضرورة زيادة المساحات الخضراء حتى تكون بالمظهر اللائق للسائحين والزائرين ومتنفسا لأهالي أسوان .

وشدد القصير علي أهمية الحديقة كتراث حضاري عظيم، ووجه بضرورة الحفاظ علي الأشجار النادرة ونشرها وإكثارها، وكلف إدارة الحديقة بالتواصل مع معهد بحوث البساتين للحفاظ علي تلك الأصول النباتية النادرة والاستفادة من الدعم الفني.

وطالب وزير الزراعة الشركة المسئولة عن نظافة الحديقة ببذل أقصى جهدها للحافظ على النظافة باستمرار، وأكد علي تطوير المتنزهات ودورات المياه لتتلائم والوجهة الحضارية للحديقة وضرورة تضافر جهود جهات وهيئات وزارة الزراعة والعمل معا بروح الفريق.

وفي نهاية جولته بالحديقة، التقي وزير الزراعة بالعاملين واستمع لهم وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعطاء، كما كلف مدير الحديقة بالمتابعة مع كافة الجهات وعرض تقرير دوري، مؤكدا على أهمية الحديقة كمعلم سياحي عظيم يضاهي أعظم حدائق أوروبا، مطالبا الإعلامي بتسليط الضوء على هذه الحديقة التي تضم حوالي 720 نوعا من النباتات النادرة على مستوى العالم وتعد من أبرز المقاصد السياحية سواء للمصريين أو للأجانب.

تاريخ الحديقة النباتية بأسوان

الحديقة النباتية يعود تاريخ إنشائها يعود إلى العام 1898 حين إختار اللورد كتشنر أحد مندوبي إنجلترا في مصر، جزيرة نيلية بيضاوية الشكل تقع قبالة مدينة أسوان ليتخذها منتجعًا شتويا له ولأسرته.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة النباتية بأسوان بأن الحديقة تعد من أهم المقاصد السياحية داخل محافظة أسوان خاصة فى المناسبات والأعياد وذلك نظرًا لموقع الحديقة المميز وسط النيل بمدينة أسوان، وضمها لأكثر من 720 نوعًا نباتيا نادرا وأشجارا معمرة إستوائية وشبه إستوائية ، موضحًا بأن الحديقة إستعدت مبكرًا لإستقبال الزوار خلال أيام العيد .

وأكد مدير الحديقة النباتية بأسوان بأن إدارة الحديقة رفعت من كفاءتها قبل العيد لإستقبال الزوار وذلك من خلال صيانة جميع مرافق الحديقة من "دورات المياه ومشايات وبرجولات ومقاعد خشبية وصناديق قمامة"، وكذلك العمليات الزراعية المختلفة من قص للأسوار وتهذيب الأسيجة النباتية وتقليم الفروع الجافة والنظافة العامة لتظهر الحديقة النباتية بالمظهر اللائق كمتحف نباتي مفتوح أمام جميع الزوار من شتى بقاع الأرض في جميع المناسبات.

وللحديقة تاريخ ثري، إذ أطلق المصريون عليها قديما، إسم حديقة "السردار"، نسبة للحاكم الإنجليزي سردار الجيش اللورد كتشنر الذي أنشأها، ومن أهم زوار حديقة النباتات جواهر لإل نهرو، رئيس وزراء الهند الأسبق، والملكة إليزابيث، ملكة إنجلترا، وتيتو، رئيس يوغوسلافيا الأسبق، وملك مصر فاروق الأول، وابنته الأميرة فريال، التى أطلق إسمها على إحدى الجزر المقابلة لحديقة النباتات.

الحديقة النباتية بأسوان