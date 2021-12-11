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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام المنيا يتابع موقف الشكاوى الموجهة إلى الجهات الحكومية

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة المنيا خلال متابعة تنفيذ الشكاوى

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، بمتابعة موقف تنفيذ الشكاوى الموجهة إلى الجهات الحكومية والعمل على سرعة حلها تيسيراً على المواطنين.

 

من جانبه عقد السكرتير العام، اجتماعاً موسعاً استعرض فيه موقف تنفيذ الشكاوى الموجهة إلى الجهات الحكومية، بحضور نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الخدمات وعدد من الجهات المعنية.

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وقال السكرتير العام، إنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ تم عقد الاجتماع لبحث موقف تنفيذ الشكاوى الموجهة الى الجهات الحكومية المختلفة (سواء الورقية، أو الالكترونية عن طريق منظومة الشكاوى)، والعمل على سرعة حلها وخصوصاً الشكاوى التي تتطلب مستوي أعلى من التنسيق داخل نفس الجهة أو التنسيق بين أكثر من جهة.

 

وأكد السكرتير العام، أن المحافظة بقيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تعمل على تنفيذ توجيهات الدولة بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مما يخلق ترابطاً بين الحكومة والمواطن من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مشدداً على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين.

 

وقالت نجلاء حمدي مديرة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، إنه يتم استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة من خلال الانترنت على عنوان www.shakwa.eg  وتطبيق إيجابي، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052.

 

جدير بالذكر أن المحافظ، كان أصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة موقف الشكاوى الموجهة للجهات الحكومية المختلفة، برئاسة السكرتير العام، وعضوية مديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ومديري فروع الشركات والهيئات، والشئون القانونية، وإدارة التفتيش المالي والإداري، ومدير خدمة المواطنين، وإدارة الازمات، ومسئول الشكاوى الحكومية بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

المنيا الجهات الحكومية شكاوى المواطنين الخدمات منظومة الشكاوى الحكومية مشكلات المواطنين السكرتير العام

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