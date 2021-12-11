الحضري يحتفل بتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس العرب

احتفل عصام الحضرى مدرب حراس مرمي منتخب مصر، بتأهل الفراعنة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب؛ عقب تحقيق الفوز على منتخب الأردن 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم.



ونشر عصام الحصري عبر حسابه علي "إنستجرام" صورا له، علق عليها: اللهم لك الحمد، وانهالت عليه التعليقات.



يلتقي منتخب مصر مع نظيره التونسي في نهائي بطولة كأس العرب يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساء.



وانتهت مباراة مصر والأردن، التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب.