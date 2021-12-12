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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا CX9 موديل 2022 تخطف الأنظار داخل معرض جده الدولي .. تفاصيل

مازدا CX9 موديل 2022
مازدا CX9 موديل 2022 تخطف الانظار داخل معرض جده الدولي

تواصل شركة مازدا اليابانية من تعزيز تواجدها داخل معرض جده الدولي للسيارت، حيث ظهرت النسخة CX9 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، حيث تتميز السيارة بالعديد من التقنيات الحديثة مما يجعلها من اقوى المنافسين داخل الاسواق العالمية والعربية. 

الاداء الفني للسيارة مازدا CX9 موديل 2022

 

زودت السيارة مازدا CX9 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 231 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 420 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء دابل كليتش من 7 سرعات.

التصميم الخارجي للسيارة مازدا CX9 موديل 2022

 

تتوسط مقدمة السيارة شبكات فضية لامعة متعددة المقاطع، مع مصابيح أمامية اوتوماتيكية LED LIGHT، بالاضافة إلى فتحة سقف، ومرايات جانبية كهربائية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقابض للابواب من لون السيارة الخارجي، بينما ترتكز على جنوط رياضية من الالومنيوم يبلغ قياسها 20 بوصة، بينما تأتي بقياسات هيكلية بلغت 507.5 سم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 196 سم، و 174.7 سم للارتفاع.

التجهيزات الداخلية للسيارة مازدا CX9 موديل 2022

 

تضم مازدا CX9 موديل 2022 من الداخل شاشة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة تعمل باللمس يبلغ قياسها 9 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة، مع شاشة عدادات LCD بقياس 7 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي مكون من 12 مكبر صوتي طراز BOSE، مع منافذ USB، ومرايات ذاتية التعتيم، ومكيف هواء اوتوماتيكي مزودج للمقاعد الخلفية، وتقنية تفعيل وايقاف المحرك عن طريق زر التحكم، إلى جانب حزمة عالية الاداء من برامج الحماية والامان وانظمة دعم قائد المركبة على تحديات الطريق.

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