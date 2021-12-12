تفاصيل الحصول على منحة الماجستير والدكتوراه في روسيا .. عبر هذا الرابط

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منحًا للحصول على الماجستير والدكتوراه من الحكومة الروسية للعام الدراسى 2021-2022 فى ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية.



وأوضحت أن شروط التقديم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصرى الجنسية.

- أن يعمل بإحدى الجهات المدرجة فى خطة البعثات.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام .

- الا يتجاوز السن عن عمر 33 عاما من تاريخ بدء الإعلان.

بينما المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :

- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل

- خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى.

- أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح ل 60 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

- نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة ( بالنسبة للماجستير)

- نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة) للدكتوراه.

- خطاب قبول من احد الجامعات التعليمية بروسيا.

- نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة روسيا بعد التقدم على الرابط التالى:

https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/postgraduate-education-in-russia

https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/magistracy-education-inrussia

https://studyinrussia.ru/en/user

- مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الروسى.

- يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات فى العنوان التالى: 7 ش إبراهيم أبو النجا- حى السفارات- مدينة نصر- الدور الرابع.ولا يلتفت إلى المستندات التى تقدم عن طريق الإيميل.

- آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم الأربعاء الموافق 15/12/2021 الساعة الثانيه والنصف عصراً.

واشارت إلى أنه تتحمل البعثات فيما لا تتحمله جهة أخرى باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الروسى طبقاً للبرنامج التنفيذى للدارسين الذين تم اختيارهم من خلال الإدارة المركزية للبعثات ومن تقدم عن غير طريق الاداره لا يجوز تمويله من البعثات.