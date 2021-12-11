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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالصور| تكريم محمد رمضان في العراق

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عدة صور عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ظهر فيها يتسلم هدية ذهبية، خلال تكريمه فى العراق بعد احيائه حفلًا غنائيا كبيرًا أمس الجمعة.


وعلق محمد رمضان على الصور قائلًا: "شكرا مطار بغداد الدولي صالة كبار الزوار على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واعتز كثيرًا بهذا التكريم".

أحيا النجم محمد رمضان، امس الجمعة واحدًا من أقوى حفلاته الغنائية على مسرح سندباد لاند، فى العاصمة العراقية بغداد، حيث حضر الحفل عدد كبير من الجمهور العراقى الذى احتفى بأغانى رمضان وتفاعل معها بترديد كلمات الأغانى من بعده.


يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل "موسى"، الذي عرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته كل من الفنانين: هبة مجدي، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وتارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.
 

مسلسل "موسى"، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

 

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https://www.instagram.com/mohamedramadanws/p/CXWoD5JI_8b/?utm_medium=copy_link

محمد رمضان تكريم العراق مسلسل موسى تكريم محمد رمضان كرم الضيافة

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