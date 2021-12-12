«الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق».. منشور يتسبب في وقف قارئ قرآن.. والآخر يرد: ده لقب عائلتي

قال الشيخ صديق الحشاش، قارئ قرآن، إنه كتب منشور " الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق" على موقع "الفيسبوك" الخاص به، مشيراً إلى أن هذا تسبب في وقفه عن العمل.

وأوضح صديق الحشاش في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "انا لم استخدم اسم عائلتي إلا في الدعاية والترويج لنفسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زي ما باقي القراء بيعملوا".

وتابع قارئ قرآن قائلاً: "بعد ما كتبت كده على الفيسبوك، لاقيت بعض الزملاء والناس اللي بتأخذ الأشياء على غير مضمونها، بيقولولي ياعم احذف اللي انت كاتبه ده .. ومينفعش حشاش مع القرآن .. وازاي حشاش فايق .. وكلام من ده".

وواصل صديق الحشاش قائلاً: "قولتلهم أنا بستخدم اسمي في الدعايا لنفسي ولم أُسيء لأحد.. وفوجئت بعدها بقرار من نقابة القراء بوقفي عن العمل".