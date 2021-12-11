الجزائر تقصي المغرب بعد مباراة ماراثونية وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

تأهل منتخب الجزائر لنصف نهائي بطولة كأس العرب، وذلك بانتصاره المثير على المغرب بركلات الحظ الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد التعادل في الوقتين الأصي والإضافي بهدفين لمثلهما.

تفاصيل المباراة

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي المنتخب الجزائري الذي أهدر العديد من الفرص منذ انطلاق صافرة المباراة.

وتمكن المنتخب المغربي من العودة إلى مجريات المباراة سريعا وشن بعض الهجمات على دفاع منتخب الجزائر الذي تمكن من الحفاظ على شباكه .

وشهدت الدقيقة 36 انحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

وأهدر مروان زروقي لاعب منتخب الجزائر فرصة حقيقية بعد تمكنه من الانطلاق تجاه مرمى المغرب ولكن سقطه في كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .

وتمكن ياسين براهيمي من إحراز هدف تقدم الجزائر في الدقيقة 62 من خلال ركلة جزاء عقب رجحوع حكم اللقاء لتقنية الفار والتأكد بعد إعاقة من محمد الشيبي ليوسف بلايلي داخل منطقة الجزاء.

ولم تمر سوى دقائق وتمكن منتخب المغرب من إحراز هدف التعادل عن طريق محمد ناهيري من خلال ركلة حرة لصالح منتخب المغرب بالقرب من منطقة جزاء الجزائر جهة اليمين نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابها الناهيري برأسية من أعلى نقطة سكنت يسار المرمى.

وفي الوقت الإضافي، استطاع يوسف بلايلي تسجيل الهدف الثاني للجزائر بتسديدة صاروخية بعيدة المدى بعد تلقيه تمريرة من رايس مبولحي، ليسدد الكرة ببراعة مستغلًا تقدم الحارس أنس الزنيتي.

واستطاع بدر بانون تسجيل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 111 بضربة رأسية من متابعة لعرضية محمد الشيبي، لتصبح النتيجة 2-2، وهي النتيجة التي استمرت عليها المباراة حتى نهايتها، ليتجه المنتخبان لركلات الحظ الترجيحية.

وفي ركلات الترجيح، سدد بلايلي الركلة الأولى بنجاح للجزائر، ليرد عليه سفيان رحيمي بركلة مسجلة للمغرب.

وسجل سفيان بن دبكة الركلة الثانية للجزائر، أعقبه بدر بانون بتسجيل الركلة الثانية للمغرب.

وأحرز عبد القادر بدران الركلة الجزائية الثالثة للجزائر، ثم سجل يحيى جبران الركلة الثالثة للمغرب

وسجل حسين بن عيادة الركلة الرابعة للجزائر، فيما تصدى رايس امبولحي للركلة الرابعة للمغرب التي نفذها كريم البركاوي.

وسجل محمد أمين توجاي الركلة الجزائية الخامسة للجزائر، ليقود منتخب بلاده لنصف النهائي.

وبذلك حجز منتخب الجزائر موعدًا مع المنتخب القطري في دور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وخاض منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: بدر بنون – مروان سعدان - محمد الناهيري – محمد الشيبي

خط الوسط: يحيى جبران - عبد الإله حفيظي - وليد الكرتي

خط الهجوم: إسماعيل الحداد – وليد أزارو – أشرف بنشرقي

وخاض منتخب الجزائر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة – إلياس شتي - محمد الأمين توجاي – عبد القادر بدران

خط الوسط: حسام الدين مريزيق – سفيان بن دبكة – ياسين براهيمي

خط الهجوم: يوسف بلايلي – طيب مزياني – مروان زروقي