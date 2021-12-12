قارئ قرآن : «الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق».. ونقيب القراء يُعلق|فيديو

علق الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن، حول ما كتبه الشيخ صديق الحشاش، قاريء قرآن، على موقع "الفيسبوك" الخاص به " الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق" ، قائلاً: "المواقع كلها اتقلبت على الجملة ديه، وخاصة على كلمة الحشاش لأن بتتفهم بالمعنى الآخر".

وأضاف محمد حشاد في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "انا لما كلمت القاريء ده بشأن هذا الموضوع قالي أنا والله مقصدش وده لقب عائلتي وهما فهموني غلط".

وتابع نقيب قراء القرآن قائلاً: "هو راجل طيب، وفي كل الأحوال احنا عملنالاه استدعاء في يوم الأحد القادم الموافق 18 من الشهر الحالي .. عشان نستوثق أونكتب أنه حضر وأدى وجهة نظره واعتذر .. لأنه تم إحالته للتحقيق من قبل فور كتابته للمنشور".

وتدخل الشيخ صديق الحشاش، قاريء قرآن قائلاً: "انا احترم الشعب المصري من أصغر طفل لأكبر رجل في مصر .. وأنا بعتذر للناس كلها كبيراً وصغيراً بشأن ما نشرته .. ولكن لم أعتذر عن استخدام اسم عائلتي".

ورد الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن قائلاً: "تُشرفنا يوم الأحد القادم في النقابة للاستجواب والانتهاء من هذه المشكلة".

وقدم نقيب قراء القرآن الشكر لـ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قائلاً: "أوجه الشكر والتقدير لـ الدكتور محم مختار جمعة، على رعايته لنقابة القرآء، وخوفه على القرآن والقراء لأقصى درجة .. هذا رجل يخاف على القرآن ويوجه بضرورة قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة".