أصيلة وجدعة أوي| شيرين : أنا من القلعة يعني التاريخ والحضارة والآثار.. فيديو

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: إن السيدة المصرية أصيلة وجدعة أوي، وهذا ما اكتشفته مؤخرا، مضيفة: «احنا مش بتوع الأظافر والرموش والتركيبات دي».

وتابعت «شيرين عبد الوهاب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «أنا من القلعة، وقبل الطلاق بأيام كنا في منطقتي بفرجهم عليها كانها منطقة سياحية تعتبر أفضل من إيطاليا، وكان طليقها منبهر بها جدا رغم انها ليست المرة الأولى».

وأضافت «شيرين عبد الوهاب» بدايتي من كانت من سنوات وليس 2001، وانا معرفش اعيش في أكتوبر ولا التجمع ولا مصر الجديدة والأماكن الفيك، لان اتخلقت علشان أعيش في منطقتي و اعرف اتنفس ولكن ممكن أكون ست قديمة أوي، قائلة : «أنا من القلعة يعني التاريخ والحضارة والآثار».

أنا ست مصرية وهفضل ست

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها شخصية صعبة جدا، ولكنها امرأة مثل أي سيدة مصرية، متابعة : «أنا ست مصرية وهفضل ست لو عاملتني كفنانة او نجمة هتخسرني».

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن السبب الرئيسي لقص شعر رأسها بالكامل، قائلة «علشان مبقاش حلوة في عينيه، فيحصل الإنفصال»، مضيفة : «المكان اللي هعيش فيه لازم يكون أصيل زي المكان اللي اتولدت فيه».

قالت «شيرين عبد الوهاب» إنها قصت شعرها قبل الانفصال بيوم واحد فقط، مضيفة : «حلقت شعري وبعدها بيوم حصل الطلاق».