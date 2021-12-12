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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أنا ست مصرية وهفضل ست.. شيرين : لو عاملتني فنانة او نجمة هتخسرني|فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها شخصية صعبة جدا، ولكنها امرأة مثل أي سيدة مصرية، متابعة : «أنا ست مصرية وهفضل ست لو عاملتني كفنانة او نجمة هتخسرني».

وتابعت «شيرين عبد الوهاب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»،«المكان اللي هعيش فيه لازم يكون أصيل زي المكان اللي اتولدت فيه».

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن السبب الرئيسي لقص شعر رأسها بالكامل، قائلة «علشان مبقاش حلوة في عينيه، فيحصل الإنفصال».

قالت   «شيرين عبد الوهاب» إنها قصت شعرها قبل الإنفصال بيوم واحد فقط، مضيفة : «حلقت شعري وبعدها بيوم حصل الطلاق».
 

طلاق من حسام حبيب

 

أثار ظهور الفنانة  شيرين عبد الوهاب وهي حليقة  شعر الرأس جدلاً واسعاً و تكهنات  كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بدون شعر  رأس خلال إحيائها حفل غنائي في مدينة أبو ظبي في الإمارات، بعد  خبر انفصالها من  الفنان حسام حبيب.

 

قالت الفنانة شيرين عدة تصريحات خلال حفل الإمارات، منها  :"أقبلوني بشكلي ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت"، كمان داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح": أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشاروت على شعرها، وقالت للجمهورأثناء الحفل" أنا بقيت سينجل".

 

وبدأت الحفلة بـ أغنية "نساى"، ثم قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".

قوية بيكوا 

 

نشرت الفنانة شيرين تويتة قالت فيها" ليه مايكونش لوك جديد؟ ليه مايكونش تغيير؟ ليه مايكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السئ والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني، أنا قوية بيكوا، بس ماحبش حبكوا ليا يخليكوا ماتشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين".

شيرين عبد الوهاب عمرو أديب الفنان حسام حبيب سوشيال ميديا اخبار التوك شو

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