الحب بهدلة.. شيرين تغني على الهواء بعد أزمتها الأخيرة |فيديو

مش هعتمد على حد تاني

مازح الإعلامي عمرو أديب الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال مداخلة على الهواء، قائلا «ياشيرين هو الحب بهدله»، فردت «نعم خلاني أندلة».

وطالب «عمرو أديب» من شيرين على الهواء بتجهيز أغنية جديدة بعنوان «الحب بهدله»، حيث قامت بغناء الأغنية على الهواء قائلة : «الحب بهدلة خلاني أندلة».

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» إنها لجأت إلى الجمهور عقب الأزمة التي مرت بها مؤخرا، لأنها تعتبر أن الجمهور هو الحضن الأمان المضمون في الدنيا.

رسالتي للجميع

وأضافت «شيرين عبد الوهاب»: «أقول رسالة للجميع اي انسان في الدنيا لا يعتمد على اي شخص آخر، ويعتمد على نفسه فقط، مهما زاد حبه في قلب اي انسان».

وتابعت «شيرين عبد الوهاب» : «يجب على الزوجة ألا تعتمد على زوجها ولا زوج يعتمد على زوجته، ولا ابن يعتمد على أمه، ولا أم تعتمد على ابنها، لأنه لا يمسح دموعي إلا يدي، ومش هعتمد على حد تاني».