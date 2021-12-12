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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا مش صعب أنا دقيق.. الفنان ماجد الكدواني يكشف ليه ماعملش أي مسلسل من 2007.. فيديو

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

قال الفنان ماجد الكدواني ، انه لم يقوم بتصوير أي مسلسل منذ عام 2007 وأخر مسلسل قمت بتصويرة كان " أحلامك أوامر " مع ماجدة زكي مؤكدا انه منذ 14 سنة لم يصور مسلسلات قائلا "أنا مش صعب أنا دقيق".

واضاف الكدواني خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنه دائما كان يخيفه ويقلقه فكرة التطويل في المسلسلات من اجل ملء الأوقات ، مؤكدا أن الفن عمر ما كان يقاس بالساعة .

وأوضح الكدواني ، إن المد في المسلسلات مضر ، مؤكدا أن التشويق لأحداث المسلسل تأتي من الإيقاع السريع وتصديق الأحداث ومسلسل "موضوع عائلي كانت عدد حلقاته 8 وتم مدها إلي 10 حلقات .

الإيقاع المسلسلات أحداث المسلسل ماجدة زكى الفنان ماجد الكدواني ماجد الكدواني مسلسل موضوع عائلى لفنان ماجد الكدوانى موضوع عائلى

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