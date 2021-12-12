أنا مش صعب أنا دقيق.. الفنان ماجد الكدواني يكشف ليه ماعملش أي مسلسل من 2007.. فيديو

قال الفنان ماجد الكدواني ، انه لم يقوم بتصوير أي مسلسل منذ عام 2007 وأخر مسلسل قمت بتصويرة كان " أحلامك أوامر " مع ماجدة زكي مؤكدا انه منذ 14 سنة لم يصور مسلسلات قائلا "أنا مش صعب أنا دقيق".

واضاف الكدواني خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنه دائما كان يخيفه ويقلقه فكرة التطويل في المسلسلات من اجل ملء الأوقات ، مؤكدا أن الفن عمر ما كان يقاس بالساعة .

وأوضح الكدواني ، إن المد في المسلسلات مضر ، مؤكدا أن التشويق لأحداث المسلسل تأتي من الإيقاع السريع وتصديق الأحداث ومسلسل "موضوع عائلي كانت عدد حلقاته 8 وتم مدها إلي 10 حلقات .