الفنان ماجد الكدواني : فخور بمشاركتي في مسلسل الاختيار 2 .. فيديو

قال الفنان ماجد الكدواني ، أنا فخور جدا بمشاركتي في مسلسل "الاختيار 2" وكنت سعيد جدا بهذا العمل وعندما عرض علي بيتر ميمي العمل قلت له " مع كريم " .

واضاف الكدواني خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إنه أثناء عملة مع كريم عبد العزيز في" الاختيار 2" لم يضغط عليه كريم حتي لا يشعره أنا يفرض علية شيء هذا بسبب حساسية كريم الزائدة ، مؤكدا انه استمتع جدا بهذا العمل مع كريم لأننا كنا من زمن بعيد لم نتشارك هذه الحالة الفنية سويا .

واوضح الكدواني ، إن كريم عبد العزيز لا يوجد مثل شخصيته كثيرا مؤكدا انه حساس وفاهم ومثقف وتعلق بالأخرين بسرعة جدا والتعامل معه يجب أن يكون بحساسية شديدة لافتا ان كريم عبد العزيز قال لي “أنا سعيد إننا بقينا مضرب المثل في الصداقة الحقيقية”