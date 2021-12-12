إيران تتهم كندا بانتهاك حقوق 400 ألف من مواطنيها

اتهمت إيران حكومة كندا بانتهاك حقوق مئات الآلاف من الإيرانيين برفضها تقديم الخدمات القنصلية لهم.

وحسب "نورنيوز" الإيرانية، قال كاظم غريب آبادي أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية في إيران إن الحكومة الكندية بانتهاك حقوق مئات الآلاف من الإيرانيين.

وأضاف أن "كندا التي تقترح قرارات أممية ضد إيران تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان، هي نفسها تنتهك حقوق الشعب الإيراني ولا تحترم حقوق 400 ألف إيراني يقيمون في كندا من خلال عدم موافقتها لتوفير الخدمات القنصلية لهؤلاء الأشخاص".

وتابع أنه برغم الانتهاك الصارخ الذي ترتكبه كندا بحق مئات الآلاف من الإيرانيين فإنه تعترض على طهران إذا أقدمت على معاقبة أحد المجرمين.

وواصل:"من يفرض العقوبات على الشعب الإيراني، أو يشارك في تنفيذها... يعتبر عدوا لشعبنا ولا يمكن اعتباره مناصرا للإيرانيين".

وكانت إيران رفضت الشهر المنصرم مشروع قرار يتهمها بانتهاكات لحقوق الإنسان وعرضته كندا والولايات المتحدة وإسرائيل في الأمم المتحدة، داعية للتركيز على مساءلة هذه الدول على جرائمهم.

أعرب نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب أبادي، عن أسفه لأن الغرب جعل حقوق الإنسان أداة لتمرير أجنداته السياسية.

وأعلن غريب أبادي عن تأسيس "لجنة الدفاع عن حقوق الشعب"، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات الـ3 في البلاد، موضحاً أن الهدف من تأسيس هذه اللجنة، هو الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان في البلاد، لكونها تقوم في إطار واجباتها الرئيسة بتحديد الإجراءات التي قد تمسّ حقوق المواطنين، والعمل على معالجتها أو إزالتها.