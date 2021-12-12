عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب جامبيا: مصر بلد كرة القدم في إفريقيا.. وكيروش قادر على تكرار إنجازات حسن شحاتة

صدى البلد

أشاد البلجيكي توم سانتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا، بقدرات المنتخب المصري خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد النتائج المميزة التي يقدمها المنتخب في كأس العرب. 
 

وقال توم سانتفيت في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع كريم رمزي "مصر بلد كرة القدم في افريقيا، حيث يمتلك المنتخب العديد من المواهب واللاعبين المميزين، علاوة علي وجود دورى قوي يضم اندية لها باع طويل في المنافسات الافريقية مثل الأهلي والزمالك". 
 

وتابع "منتخب مصر يسير بشكل جيد مع البرتغالي كارلوس كيروش، واعتقد أنه قادر علي تكرار انجازات الفراعنة مع حسن شحاته المدير الفني الاسطوري لمنتخب مصر".

انتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب. 

وفي أول هجمة للمنتخب الأردني سدد يازين لاعب الفريق كرة صاروخية لم يتمكن الشناوي أن يتصدي لها لتسكن الشباك ويتقد الاردن 1-0.

وتألق محمد الشناوي في كرتين متتاليتين وانقذ مرمى منتخب مصر من هدف مؤكد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

والتحم احد لاعبي منتخب الأردن مع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر.

وتصدى القائم والعارضة بمرمى منتخب مصر لتسديدة صاروخية من لاعب الاردن بالكربون من تسديدة الهدف الاول.

وتعادل مروان حمدي للفراعنة في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق رأسية من داخل منطقة الجزاء.

واحرزت مصر هدف التقدم الثاني بعد توغل محمد شريف بين دفاعات منتخب الأردن، ومرر كرة سريعة أرضية داخل منطقة الجزاء سددها رفعت وتسكن الشباك وتصبح النتيجة 2-1.

واضافت مصر الثالث بعدما مرر أحمد رفعت بعد توغل بين دفاعات منتخب الأردن ليسددها مروان داوود لاعب منتخب مصر من رأسية رائعة لتسكن الشباك وتصبح النتيجة 3-1.

وبهذا الفوز ينتقل منتخب مصر للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب، لمواجهة تونس. 

مصر الأهلي والزمالك منتخب مصر محمد شريف مصر والأردن المنتخب المصري حسن شحاته كأس العرب انجازات حسن شحاتة البرتغالي كارلوس كيروش كارلوس كيروش مباراة مصر والأردن مواجهة تونس

ترشيحاتنا

خلال المباراة.. شاهد مشجع يعرض الزواج على حبيبته وسط المدرجات|فيديو

حلمي بكر يكشف سبب هجومه على محمد رمضان ويُحذره.. فيديو

محمد صلاح يعادل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

إيران تتهم كندا بانتهاك حقوق 400 ألف من مواطنيها

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

ألمع مذنب لعام 2021 سيكون الأقرب إلى الأرض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

وقفت شبه عارية.. القصة الكاملة لـ سيدة البلكونة بالتجمع

شيرين عبد الوهاب: الصلح مع حسام حبيب محتاج معجزة ويكاد يكون مستحيل | فيديو

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تهاجمه: قريبا طليقي ولا يهتم بأولاده

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حادث دهس مروع أمام ماكينة صراف آلي في الرياض

بعد إصابتها بكورونا.. بتر ذراعي وساقي امرأة بسبب الفيروس|صور

سنوات طويلة منذ صدوره.. ماذا قدم "حق الشعوب في تقرير مصيرها" للدول؟

ليلة الدمار والموت.. 30 إعصارا تسحق 6 ولايات أمريكية في 24 ساعة.. مشاهد لا تُصدق

فيديو

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ