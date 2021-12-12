مدرب جامبيا: مصر بلد كرة القدم في إفريقيا.. وكيروش قادر على تكرار إنجازات حسن شحاتة

أشاد البلجيكي توم سانتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا، بقدرات المنتخب المصري خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد النتائج المميزة التي يقدمها المنتخب في كأس العرب.



وقال توم سانتفيت في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع كريم رمزي "مصر بلد كرة القدم في افريقيا، حيث يمتلك المنتخب العديد من المواهب واللاعبين المميزين، علاوة علي وجود دورى قوي يضم اندية لها باع طويل في المنافسات الافريقية مثل الأهلي والزمالك".



وتابع "منتخب مصر يسير بشكل جيد مع البرتغالي كارلوس كيروش، واعتقد أنه قادر علي تكرار انجازات الفراعنة مع حسن شحاته المدير الفني الاسطوري لمنتخب مصر".

انتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز الفراعنة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب.

وفي أول هجمة للمنتخب الأردني سدد يازين لاعب الفريق كرة صاروخية لم يتمكن الشناوي أن يتصدي لها لتسكن الشباك ويتقد الاردن 1-0.

وتألق محمد الشناوي في كرتين متتاليتين وانقذ مرمى منتخب مصر من هدف مؤكد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

والتحم احد لاعبي منتخب الأردن مع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر.

وتصدى القائم والعارضة بمرمى منتخب مصر لتسديدة صاروخية من لاعب الاردن بالكربون من تسديدة الهدف الاول.

وتعادل مروان حمدي للفراعنة في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق رأسية من داخل منطقة الجزاء.

واحرزت مصر هدف التقدم الثاني بعد توغل محمد شريف بين دفاعات منتخب الأردن، ومرر كرة سريعة أرضية داخل منطقة الجزاء سددها رفعت وتسكن الشباك وتصبح النتيجة 2-1.

واضافت مصر الثالث بعدما مرر أحمد رفعت بعد توغل بين دفاعات منتخب الأردن ليسددها مروان داوود لاعب منتخب مصر من رأسية رائعة لتسكن الشباك وتصبح النتيجة 3-1.

وبهذا الفوز ينتقل منتخب مصر للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب، لمواجهة تونس.