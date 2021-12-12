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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبا.. أسماء أبو اليزيد تروج لفيلم "قمر 14"

بوستر فيلم قمر 14
بوستر فيلم "قمر 14"

روجت الفنانة أسماء ابو اليزيد لـ فيلم “قمر 14”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشرت أسماء ابو اليزيد صورة البوستر الرسمي لفيلم “قمر 14”، وعلقت كاتبة: “تفتكري ربنا ممكن يكون بيعاقب على الحب؟ #احمد_حاتم و #اسماء_ابو_اليزيد قريباً في فيلم #قمر١٤، إنتاج : أحمد السبكي، تأليف : محمود زهران، إخراج : هادي الباجوري”.

 

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ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

 

يذكر انه أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد في تصريح خاص لصدى البلد، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح طريق الكباش بالأقصر ومشاركتها في الفيلم التسجيلي “الأقصر.. السر.”

 

وقالت أسماء أبو اليزيد: "الحدث فخر لكل مصري، وأنا سعيدة وفخورة بالمشاركة في حدث كبير مثل ذلك ويتم تغطيته من قنوات عالمية".

 

وأضافت: "نعيش في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر تطور وازدهار في جميع الجوانب وهذا التطور ملموس للجميع، ربنا يحفظ بلدنا الحبيبة".

 

الفنانة اسماء ابو اليزيد أسماء أبو اليزيد فيلم “قمر 14” قمر 14 احمد حاتم

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