فحص 45 ألف طفل من حديثي الولادة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية .. التنفيذي للمبادرة يوضح

قال الدكتور خالد العطيفي، المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، إن تم فحص 45 ألف طفل من حديثي الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وذلك للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

وأضاف خالد العطيفي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذه المبادرة الرئاسية هي بمثابة نقلة نوعية وطفرة كبيرة في الخدمات الصحية التي تُقدم في مصر، معقباً: "المبادرة تُنفذ مقوله الوقاية خير من العلاج"

وتابع المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية قائلاً: "حيث كلما تعرفنا على المرض في فترة مبكرة، قبل ما تظهر أعراضه، أصبح من السهل جداً تقديم العلاج المناسب، وإجراء أي تدخلات".

ونوه خالد العطيفي أنه يتم فحص الأطفال حديثي الولادة للكشف المبكر عن 19 مرض من الأمراض الوراثية، معقباً: "هذه المبادرة لا تتوقف في أي يوم من الاجازات، ولكنها مستمرة طوال الإسبوع عدا يوم الجمعة فقط".

وأكمل المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية قائلاً: "المبادرة مستمرة في الأعياد، والاجازات الرسمية"، مؤكداً على توفير هذه الخدمات الصحية وتقديمها للأطفال.

وعقب خالد العطيفي قائلاً: "لا تتخيل مدى وحجم المعاناة والقسوة التي تتحملها الأسرة، بعد اكتشاف الأسرة بأن طفلها يعاني من مرض وراثي .. وذلك بعد 9 شهور حمل وآلام الحمل، فيكون بدل الفرحة الكبيرة يتحول الأمر إلى الغم".