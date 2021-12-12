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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة تنظم ندوة توعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالوادي الجديد

صدى البلد

عقدت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية بكلية التربية جامعة الوادى الجديد  تحت عنوان: "التعريف بالسلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل" تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ورئيس الجامعة عبد العزيز طنطاوي .

ووجه وزير القوى العاملة ، رسالة للمشاركين في الندوة قال فيها: إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه ، مؤكدا أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر .

ومن جانبه قال أحمد حسين طليب مدير المديرية: إن الوزارة قامت بالتعاون مع العديد من الجامعات المصرية الخاصة منها والحكومية، من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والعمل الحر ، مؤكدا أننا جميعا  شركاء فى المسئولية فى نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية بكل مكان  وجعلها أسلوب حياة من أجل خفض معدلات الإصابات والحوادث.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت عدة محاور ومنها : مفهوم السلامة والصحة المهنية  ، والمخاطر الموجودة فى بيئة العمل ، وكيفية إعداد خطة طوارئ وتنفيذ عملي على أرض الواقع مع عرض بعض النماذج لخطة طوارئ المنشآت .

 

 

 

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مديرية القوى العاملة الوادى الجديد السلامة والصحة المهنية جامعة الوادى الجديد محمد سعفان وزير القوى العاملة

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