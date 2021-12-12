بكامل طاقتها .. إيفر جيفين تصل البحيرات بقناة السويس استعدادا للعبور.. صور

وصلت السفينة إيفر جيفين Ever Given، منطقة البحيرات المرة بقناة السويس، في إطار رحلتها الجديدة بعد انتهاء عمليات الإصلاح في حوض Qingdao بالصين، حيث تم تحميلها بحوالي 5000 حاوية وستتوجه لاحقا" إلى شنغهاي قبل أن تتابع رحلتها إلى أوروبا.

واختارت هيئة قناة السويس اثنين من أفضل مرشديها لإرشاد أيفر جيفين خلال رحلتها البحرية بقناة السويس وهم القبطان السجيني، والقبطان محمود خطاب.

من جانبها كشفت المصادر المطلعة، وصول السفينة أيفر جيفين، غاطس السويس، امس السبت، استعدادا لعبورها قناة السويس، اليوم الأحد، ضمن قافلة الجنوب.

في السياق ذاته، أشارت المصادر الي أن قناة السويس استعدت لعبور سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفين"، التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، واستمر جنوحها 6 أيام، حيث كثفت هيئة قناة السويس من استعدادات لتأمين عبور السفينة.

أضافت المصادر أن السفينة البنمية إيفر جيفن، سيصاحبها قاطرات أمامية وخلفية لتوجيه السفينة منذ دخولها المجرى الملاحي لقناة السويس، وحتى عبورها، مع طاقم إرشاد على أعلى مستوى.

وذلك بالإضافة إلى التوجيه الراداري بالتنسيق مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة لضمان سلامة العبور.

وورد خبر مرور السفينة العملاقة بموقع "فيسيل فايندر"، الذي يرصد حركة ما يزيد علي 240 ألف سفينة يوميا بالعالم، وفقا لما يروجه الموقع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت البيانات التي أوردها الموقع برصده حتى الأن لحركة السفينة الموصوفة بأنها واحدة من الأكبر في العالم لنقل الحاويات، إلى أنها أبحرت من مرفأ "تانجونج بيليباس" الماليزي، محملة في 30 نوفمبر الماضي بكامل طاقتها، ووصلت مساء أول أمس الخميس إلى مضيق باب المندب الفاصل بين اليمن والساحل الإفريقي، وبدأت تعبره متجهة عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس بسرعة 20.5 عقدة، أو 38 كيلومترا بالساعة، وعلى متنها سلع مختلفة بآلاف الأطنان، معظمها من الصين إلى أوروبا.

وتعد "إيفر جيفين" من أكبر الناقلات حول العالم، وظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، جنحت في الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، في مارس الماضي لمدة 6 أيام.

بكامل طاقتها.. أيفر جيفين تصل البحيرات بقناة السويس استعدادا للعبور

بكامل طاقتها .. أيفر جيفين تصل البحيرات بقناة السويس استعدادا للعبور

بكامل طاقتها.. أيفر جيفين تصل البحيرات بقناة السويس استعدادا للعبور

بكامل طاقتها.. أيفر جيفين تصل البحيرات بقناة السويس استعدادا للعبور

بكامل طاقتها.. أيفر جيفين تصل البحيرات بقناة السويس استعدادا للعبور

بكامل طاقتها.. أيفر جيفين تصل البحيرات بقناة السويس استعدادا للعبور

بكامل طاقتها.. أيفر جيفين تصل البحيرات بقناة السويس استعدادا للعبور

بكامل طاقتها.. أيفر جيفين تصل البحيرات بقناة السويس استعدادا للعبور

بكامل طاقتها.. أيفر جيفين تصل البحيرات بقناة السويس استعدادا للعبور