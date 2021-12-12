مزاد جديد لسيارات نيابات الأزبكية ومنشأة ناصر

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن انضمام مجموعة جديدة من السيارات للبيع فى مزاد يوم 22 ديسمبر الجاري .

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، أن مزاد 22 ديسمبر الجاري ، يشمل سيارات ودراجات نارية لنيابات الأزبكية ، و منشأة ناصر .

وتابعت هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، أن مزاد سيارات نيابة الأزبكية ، يضم كلا من هيونداي فيرنا 2014 و2013 ، وميتسوبيشي لانسر 2008 ، و شيفروليه بيك أب 2013 ، و 2 فيات 128 ، و فيات 1300 ، و سوزوكي فان 2013 ، و سوزوكي بيك أب 2011 ، و 280 دراجة نارية و فسبا متنوعين.

أما مزاد سيارات نيابة منشأة ناصر، فيضم شيفروليه ملاكي ، و نيسان بيك أب ، و دراجات نارية متنوعة و فسبا و تكاتك.

وأكدت هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، أن مزاد نيابات الأزبكية و منشأة ناصر للسيارات سيقام في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط ، و تبدأ الجلسة في تمام الساعة 12 ظهراً .

ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات لمزاد نيابات الأزبكية و منشأة ناصر للسيارات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة.