عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد لسيارات نيابات الأزبكية ومنشأة ناصر

صدى البلد

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن انضمام مجموعة جديدة من السيارات للبيع فى مزاد يوم 22 ديسمبر الجاري .

 

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، أن مزاد 22 ديسمبر الجاري ، يشمل سيارات ودراجات نارية لنيابات الأزبكية ، و منشأة ناصر .

 

وتابعت هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، أن مزاد سيارات نيابة الأزبكية ، يضم كلا من هيونداي فيرنا 2014 و2013 ، وميتسوبيشي لانسر 2008 ، و شيفروليه بيك أب 2013 ، و 2 فيات 128 ، و فيات 1300 ، و سوزوكي فان 2013 ، و سوزوكي بيك أب 2011 ، و 280 دراجة نارية و فسبا متنوعين. 

 

أما مزاد سيارات نيابة منشأة ناصر، فيضم شيفروليه ملاكي ، و نيسان بيك أب ، و دراجات نارية متنوعة و فسبا و تكاتك. 

 

وأكدت هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، أن مزاد نيابات الأزبكية و منشأة ناصر للسيارات سيقام في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط ، و تبدأ الجلسة في تمام الساعة 12 ظهراً .

 

ويبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات لمزاد نيابات الأزبكية و منشأة ناصر للسيارات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة.

ميتسوبيشي الخدمات النادي المصري هيونداي فيرنا نادي المصري دراجة نارية مزاد سيارات هيئة الخدمات الحكومية

موضوعات متعلقة

خاص.. شاهد فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى بحلبة جدة لـ فورمولا 1

4 أعراض تدل على تلف ترموستات الحرارة في السيارة

باسم i30 سيدان N .. هيونداي إلنترا إن 2022 تصل السوق الأسترالية

أرمسترونج يحصل على بطولة F2 في جائزة السعودية الكبرى

منصة أبشر.. إضافة خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني بالسعودية

زيادة أسعار سوبارو XV فيس ليفت فى السوق المصرى

لويس هاميلتون أول المنطلقين فى سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 .. اليوم

تعرف على إطارات سيارات السباق قبل انطلاق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 ..اليوم

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: توفير 92% من الأراضي المطلوبة لحياة كريمة بـ20 محافظة

مزاد جديد لسيارات نيابات الأزبكية ومنشأة ناصر

انقطاع الكهرباء عن 280 ألف منزل ومنشأة.. عاصفة مدمرة تضرب كندا

مقر جامعة الدول العربية.. انطلاق اجتماعات المكتب التنفيذي العربي للكهرباء

هند صبري: فيلم الجزيرة ملحمى يشبه الأب الروحي وهو علامة فارقة في مشوارى

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار مبان وفقدان العشرات.. شاهد| انفجار خط أنابيب غاز في إيطاليا

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هيئة الأرصاد الجوية تنصح بضرورة ارتداء الملابس الشتوية.. فيديو

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

أول تعليق من ترامب على قمة بايدن وبوتين الأخيرة

زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تهاجمه: قريبا طليقي ولا يهتم بأولاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب .. النجمة تعترف: لسة بحبه وحلقت شعري عشان مبقاش حلوة في عينه.. أمي رفضته وشافته عيل.. جوازنا كان غلطة.. والصلح محتاج معجزة

مقطع مرعب.. شاهد لحظة هجوم أفعى ضخمة على صائد ثعابين|فيديو

خلال المباراة.. شاهد مشجع يعرض الزواج على حبيبته وسط المدرجات|فيديو

شاهد.. حادث دهس مروع أمام ماكينة صراف آلي في الرياض

فيديو

قبل الواقعة بدقائق .. صديق ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يروى تفاصيل جديدة

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ