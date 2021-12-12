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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتروي 100 فدان.. إزالة تعدي على نهاية ترعة جنابية باقور بأسيوط

صدى البلد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة لري أسيوط نجحت في إزالة تعدي بالردم على نهاية ترعة جنابية باقور الثانية وإعادة فتحها مرة أخرى بطول 250 مترا لتصل المياه إلى نهاية الترعة لري ما يقرب من ١٠٠ فدان كانت تروي ارتوازي منذ ١٥ عاما وذلك ضمن جهود المحافظة بالتنسيق مع الموارد المائية والري في إزالة كافة التعديات على المجاري المائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواجهة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

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وأكد محافظ أسيوط أن التعدي على المجاري المائية والترع خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن تنفيذ الإزلالات حفاظًا على الرقعة الزراعية مشيرا إلى استمرار حملات الإزالة والتصدي بكل حسم لظاهرة التعدي على أراضى الرى والترع والمصارف والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون حفاظًا على هيبة الدولة وفرض القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن لافتا إلى أن الهدف من إزالة التعديات علي المجارى المائية هو تحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين.


من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط المهندس عمر سيف النصر أن إدارة ري أسيوط بالتنسيق مع هندسة ري أبوتيج بمشاركة المهندس مصطفى سعد مفتش ري قبلي والمهندسة فاطمة عباس مدير أعمال تفتيش قبلي والمهندسة منار مدير هندسة أبوتيج نجحت في إعادة فتح نهاية ترعه جنابيه باقور الثانية بطول 250 متر وإعادة ربط نهاية الترعة بمصب النهاية على المصرف والبدء في تأهيلها وتبطينها خلال اسبوعين ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة العامة لري أسيوط بسرعة إعادة فتح نهايات المجاري المائية المردومة وتوصيل مياه الري للزراعات المرتب ريها  على هذه الاحباس لافتا إلى أن الإدارة خلال أقل من شهرين قامت بفتح ٨ مجاري مائية مردومه بأطوال ٤ كيلو متر وجاري حاليًا تأهيل هذه الأحباس.


كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والقرى بالتعاون مع الري لإزالة كافة التعديات على المجاري المائية وشبكة الترع والمصارف يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية والمرور المستمر لمنع التعدى عليها مرة أخرى معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

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