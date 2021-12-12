بينهم 6 أطفال.. 17 حالة تخضع للعلاج من فيروس كورونا بالمستشفيات الجامعية في أسيوط

كشفت مستشفيات أسيوط الجامعية عن احتجاز 17 شخص لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد من بينهم 11حالة بالمستشفى الرئيسي و 6 بمستشفى الأطفال .

وكشفت الصفحة الرسمية لمستشفيات أسيوط الجامعية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك انه يخضع للعلاج بالمستشفى الرئيسي 11حالة منهم 8 حالات مستقر حالتهم و 1 داخل الرعاية و 2 على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفى الرئيسي بينما يوجد 6 حالات بمستشفى الأطفال الجامعي وحالتهم مستقرة.

وفي سياق آخر نظمت وحدة الجودة بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة أسيوط دورة تدريبية تحت عنوان " أساسيات ومبادئ جودة المستشفيات " استهدفت الدورة العاملين بالمستشفى من مختلف الفئات الوظيفية.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، و الدكتور محمد عبدالباسط مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب

و أكد الدكتور محمد عبد الباسط مدير المستشفى أن الهدف من الجودة تحقيق أعلى استفادة للجمهور من الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، وكفاءة العمليات الإدارية، والحث على أهمية العمل الجماعي في تقديم خدمة طبية متميزة.

حاضر في الدورة التدريبية الدكتور عبد الحكيم عبد الستار الأستاذ المساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب ونائب المدير للشئون الإدارية والجودة.