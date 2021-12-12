شارك في مسابقة عيد الميلاد.. صورة تفضح خرق بوريس جونسون لقيود كورونا

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مزيدًا من التحقيقات حول ما إذا كان قد انتهك قواعد قيود فيروس كورونا، بعد ظهور صور له وهو يستضيف مسابقة لعيد الميلاد في العام الماضي بمكتبه بداونينج ستريت بينما كانت لندن تحت قيود المستوى 2.

ونشرت صحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، صورة من شاشة تظهر جونسون وهو يقرأ الأسئلة بينما كان اثان من زملائه يجلسان بجانبه، موضحة أن هذا الحدث كان يوم 15 ديسمبر 2020.

وفي الصورة، يجلس جونسون في مكتبه رقم 10 بين زميل له يرتدي وشاحًا من زينة الكريسماس، وسيدة ترتدي قبعة بابا نويل على ما يبدو، إذ جاء ذلك في الوقت الذي حظرت السلطات البريطانية الاختلاط المنزلي والتجمعات في الأماكن المغلقة بلندن.

كما قالت التوجيهات الرسمية: "على الرغم من وجود استثناءات لأغراض العمل، لكن يجب ألا يكون لديك غداء أو حفلة عمل في عيد الميلاد، حيث يكون هذا نشاطًا اجتماعيًا بشكل أساسي وغير مسموح به بموجب القواعد".

صورة تفضح بوريس جونسون

وردًا على الصورة، قال مكتب رئيس الوزراء "داونينج ستريت": "كان هذا حدثًا افتراضيًا. غالبًا ما كان يُطلب من موظفي داونينج ستريت التواجد في المكتب للعمل على الاستجابة للوباء، لذلك ربما حضر أولئك الذين كانوا في المكتب للعمل من مكاتبهم".

وقال مصدر في "داونينج ستريت" لهيئة "بي بي سي" إن الشخصين الموجودين في الصورة مع جونسون كانا من أعضاء فريقه الأقرب، إذ جاءا لمساعدته في التكنولوجيا.

لكن أنجيلا راينر، وهي نائبة زعيم حزب العمال فقالت: "يعتقد بوريس جونسون حقًا أن هناك قاعدة له وأخرى لأي شخص آخر".

وأضافت "على الرغم من النفي المتكرر للتجمعات في الرقم 10، يتضح الآن أن هناك العديد منها، بل إن رئيس الوزراء شارك في مسابقة احتفالية"، منتقدة إياه بالقول: "غير مناسب لقيادة هذا البلد".

يأتي ذلك بعد أن بدأت الحكومة تحقيقا في ثلاثة اتهامات بالتجمعات في عيد الميلاد الماضي - بما في ذلك اثنان في داونينج ستريت - على الرغم من قواعد كوفيد التي تحظرها.

يذكر أن مساعدة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالت بعد تسريب فيديو يظهرها في حفل بداونينج ستريت خلال فترة إغلاق تمت بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19" العام الماضي عندما تم حظر حفلات عيد الميلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تم تسريب فيديو لـ أليجرا ستراتون، التي كانت المتحدثة باسم جونسون خلال قمة "COP26"، والسكرتيرة الصحفية له.

وفي الفيديو الذي بثته قناة"ITV"، ظهرت ستراتون خلال تجمع وهي تضحك وتمزح، في وقت منع فيه عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا من مقابلة العائلة والأصدقاء للاحتفال بعيد الميلاد، ما أثار غضب الكثير، لتعلن استقالتها وتعتذر عما بدر منها.