فضائح مهلكة .. اتهامات جديدة بالفساد تضرب حكومة بوريس جونسون في بريطانيا

نفت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون الاتهامات الجديدة بالفساد، صباح اليوم الأحد، في ثاني فضيحة تضرب حزب المحافظين في أقل من أسبوع.

استيقظ الناخبون في بريطانيا على اتهامات جديدة بالفساد ضد حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون صباح اليوم الأحد، حيث أظهر تحقيق صحفي أن المانحين لحزب المحافظين قد عُرض عليهم مقاعد في مجلس اللوردات.

وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أن 15 من إجمالي 16 أمين خزانة محافظًا على مدى العقدين الماضيين تبرعوا بأكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني للحزب ثم عُرض عليهم مقعد في الغرفة العليا بالبرلمان.

وردا على ذلك، نفت الحكومة ادعاءات الفساد للمرة الثانية في أقل من أسبوع بعد ما أطلق عليه “فضيحة مهلكة” تتعلق بالنائب المحافظ السابق عن شمال شروبشاير، أوين باترسون.

في الأسبوع الماضي، وجدت اللجنة البرلمانية للمعايير، وهي هيئة رقابية حكومية، أن باترسون قد ضغط مرارًا وتكرارًا على الحكومة والمسئولين نيابة عن شركتين كان يعمل لديهما كمستشار مقابل رسوم قدرها 100000 جنيه إسترليني سنويًا.

في حين أن الاستشارات مدفوعة الأجر مسموح بها بموجب القواعد الحكومية، وجد التقرير أن تصرفات باترسون نيابة عن الشركتين في البرلمان كانت بمثابة “دعوة مدفوعة”، حيث فازت إحدى الشركات، وهي راندوكس، بعقد اختبار كوفيد من الحكومة بقيمة 133 مليون جنيه إسترليني.

أوصى التقرير الرسمي بوقف باترسون عن عضوية البرلمان لمدة 30 يومًا كعقوبة، ولكن في خطوة غير عادية للغاية ، رفض زملائه أعضاء البرلمان في حزب المحافظين هذا الإجراء.

وبدلاً من ذلك ، نظموا تصويتًا للإطاحة بعملية تنظيم المعايير البرلمانية تمامًا، والتي صوتت لصالحها غالبية النواب.

كما استخدم التصويت حق النقض ضد تعليق باترسون مسبقًا لإجراء جديد قيد التنفيذ، والذي قال النائب لبي بي سي إنه "ممتن لرئيس الوزراء".

وتسبب التصويت بالبرلمان في احتجاج بالأوساط السياسية والإعلامية، حيث نشرت صحيفة الديلي ميل الشهيرة عنوانًا يقول إن أعضاء البرلمان "غرقوا في الفوضى"، واتهم زعيم حزب المعارضة كير ستارمر علنًا المحافظين بالفساد بمقال نشر في الحارس. ثم في منعطف مفاجئ بعد يوم واحد، تم عكس القرار واضطر باترسون إلى الاستقالة.

وقال البروفيسور روب فورد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مانشستر، لـ “فرانس 24” إن هذا ربما كان بسبب شكل آخر من الضغط الخارجي يغير العقليات بين السياسيين.

ويقول فورد: “كان أعضاء البرلمان يقولون إنني أتصل بالناخبين وهم بالفعل غاضبون من هذا الأمر" مضيفا "نحن نعلم أن الجمهور في بريطانيا لا يحب حقًا الفساد والفساد في ساستهم”.

فوضى سياسية

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2019، تعرض بوريس جونسون وحكومته لسلسلة من الفضائح التي كان من الممكن أن تحول الناخبين ضده ، لكن يبدو أن أيا منها لم يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها حتى الآن.

ويقول فورد إن هذا يرجع إلى استعداد الجمهور لمنح الحكومة "فائدة الشك".

ويمكن إرجاع الاتهامات بسوء إدارة الأزمة الصحية - التي تركت المملكة المتحدة مع واحدة من أعلى حصيلة وفيات كورونا - كوفيد 19 في أوروبا مع 142000 حالة وفاة حتى الآن - إلى الظروف الاستثنائية.

ويضيف فورد أن إطلاق اللقاح الناجح "أنقذ الحكومة حقًا" من حيث الرأي العام.

وحتى زلات جونسون اللفظية، بما في ذلك قوله في أكتوبر 2020 ، إنه يفضل "ترك الجثث تتراكم بالآلاف" بدلاً من إغلاق البلاد مرة أخرى، يمكن أن تُعزى إلى حقيقة "لقد كان مرهقًا، وكان غاضبًا، وكان محبطًا" ، ويقول فورد. "سيرتبط الناس بذلك."

كما فشلت فضائح أخرى مثل خرق كوفيد لقواعد وزراء الحكومة وكشوفات دامغة من المستشار السابق دومينيك كامينجز في توجيه ضربة قوية لسمعة رئيس الوزراء البريطاني .

ويقول فورد إن هذا يرجع جزئيًا إلى حدوثها بشكل متكرر، ويعني القفز من أزمة إلى أخرى أنه في كل مرة تحدث فضيحة من المحتمل أن تؤثر على الرأي العام، ويأتي شيء آخر في غضون أيام قليلة يأخذ المحادثة بأكملها إلى مساحة مختلفة، ولا يمكننا الاستمرار في الحديث عن نفس المشكلة لفترة كافية لفهمها.

فساد يترك بقعة

ومع ذلك، قد يضيف هذا أيضًا إلى التأثير التراكمي الذي يؤدي بالناخبين إلى فقدان الثقة في الحزب بمرور الوقت.

في حين أنه من غير المرجح أن يكون لفضائح الفساد الفردية تأثير كبير على الناخبين ، يقول فورد إنه يمكن أن يكون هناك "تأثير تراكمي للفضائح، وهذا يدور حول قضية الاهتمام لأنه يتسرب تدريجياً إلى الوعي العام ".

هذه هي المنطقة التي قد يضلها رئيس الوزراء وحكومته الآن. تضمنت التحقيقات الأخيرة في موارده المالية تقارير ساعدت متبرعين محافظين جونسون على دفع تكاليف تجديد شقة تصل تكلفتها إلى 200 ألف جنيه إسترليني - بما في ذلك ورق الحائط الذهبي "840 جنيهًا إسترلينيًا لكل لفة" الذي اختارته زوجته كاري جونسون.

وفي 5 نوفمبر ، تم إبلاغ رئيس الوزراء مرة أخرى إلى لجنة المعايير البرلمانية لرفضه الكشف عن تكلفة عطلة قضاها هو وعائلته في الصيف في فيلا إسبانية مملوكة لعائلة زميله المحافظ زاك جولد سميث.

وفي الأسبوع الماضي بدت حكومته وكأنها تعفي عضوًا برلمانيًا للاستفادة من الضغط ومحاولة تفكيك لجنة المعايير البرلمانية في هذه العملية.

ولن تساعد المزاعم الجديدة بالفساد صباح الأحد قضيته ، وبمجرد أن يرى الناخبون أن الحكومة - أو السياسي - مهلهل ، يمكن أن يكون الضرر كبيرًا. قد يكون الجمهور قادرًا على تبرير عدم الكفاءة ، ولكن من الصعب التسامح مع الفساد ، خاصة عندما يرفض المتهمون الاعتذار.