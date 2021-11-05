متهم في 210 جرائم.. شبيه بوريس جونسون يثير الجدل.. شاهد

أثار شبيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتاعي بسب الشبه الكبير بينهما في الشكل.

وحتى لا يتم الخلط بين رئيس الوزراء البريطاني، 57 عاما، وشبيه المحتال جيسون واتسون، 43 عاما نشرت الشرطة البريطانية صورة «فيش وتشبيه» لجيسون.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن السوشيال ميديا ضجت بآلاف التعليقات حول الشبه بين الرجلين، منوهةً بأن واتسون تمت إدانته في 210 جرائم من بينها إدمان المخدرات.

وكانت آخر جرائم واتسون هي اقتحام متجر شطائر وساندوتشات في هال، ما أدى إلى سجنه لمدة 10 أشهر، وعندما لاحظ رجال الشرطة التشابه الكبير بينه وبين رئيس الوزراء اضطروا إلى تحذير الجمهور حتى لا يستغل المجرم الشبه في عملية احتيال جديدة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء الماضي، أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي هما وجهان لعملة واحدة.



وقال جونسون -خلال كلمته في قمة المناخ «كوب 26» بمدينة جلاسكو الأسكتلندية، بحسب صحيفة (ذا إندبندنت) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني: «لا يمكننا التعامل مع الخسارة المدمرة للموائل والأنواع الحية دون معالجة تغير المناخ، ولا يمكننا التعامل مع تغير المناخ دون حماية بيئتنا الطبيعية واحترام حقوق السكان الأصليين الذين هم رعاة لها».



ودعا جونسون إلى ضرورة وقف الخسائر الناتجة عن تدمير الغابات ، وكذلك السيطرة على النظم البيئية المزدحمة.

وأضاف: «110 من القادة اجتمعوا، وهم يمثلون أكثر من 85% من أراضي الغابات في العالم، وقطعوا التزامًا تاريخيًا للعمل معًا لوقف وعكس اتجاه إزالة الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030 وليس فقط وقفها بل عكس مسارها».



وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن الشيء الأكثر أهمية في هذا الإعلان ليس فقط مجموعة البلدان التي تجتمع معًا ، ولكن أيضًا أننا نعمل بالشراكة مع القطاع الخاص مع فاعلي الخير والسكان الأصليين في تلك المجتمعات لمعالجة الدوافع الاقتصادية من إزالة الغابات.